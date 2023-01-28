Чтобы защищать Украину, мы должны быть в НАТО и в ЕС, и мы будем, - Николай Княжицкий в интервью польским журналистам

Об этом сказал народный депутат Украины польскому журналисту Богдану Залевскому в интервью на интернет-радио RMF24.

"То же касается и Европейского Союза", - добавил он.

Политик сказал, что Украине как постсоветской стране действительно нужно подготовиться к вступлению в НАТО и ЕС, многое изменить, но считает это абсолютно реальным: "Нашим гражданам не безразлично, они хотят быть частью Союза, и я верю, что они будут. Законодательные вопросы на нашей стороне, и теперь все зависит от нас самих. Но в Украине все понимают, почему мы должны это сделать".

Николай Княжицкий также выразил надежду, что обещанное европейскими партнерами оружие поступит в Украину как можно скорее.

"Конечно, президент Байден сказал, что должно быть быстрое украинское контрнаступление, как минимум в течение двух-трех месяцев. Без танков это не обойдется, поэтому я надеюсь, что они будут доставлены как можно быстрее", - сказал украинский депутат Радио RMF24.