Чтобы защищать Украину, мы должны быть в НАТО и в ЕС, и мы будем, - Николай Княжицкий в интервью польским журналистам
Для Украины нет иного выхода. Если бы наша страна раньше была в Альянсе, этой войны не было бы. Чтобы защищать Украину, мы должны быть членами НАТО, и мы ими будем
Об этом сказал народный депутат Украины польскому журналисту Богдану Залевскому в интервью на интернет-радио RMF24.
"То же касается и Европейского Союза", - добавил он.
Политик сказал, что Украине как постсоветской стране действительно нужно подготовиться к вступлению в НАТО и ЕС, многое изменить, но считает это абсолютно реальным: "Нашим гражданам не безразлично, они хотят быть частью Союза, и я верю, что они будут. Законодательные вопросы на нашей стороне, и теперь все зависит от нас самих. Но в Украине все понимают, почему мы должны это сделать".
Николай Княжицкий также выразил надежду, что обещанное европейскими партнерами оружие поступит в Украину как можно скорее.
"Конечно, президент Байден сказал, что должно быть быстрое украинское контрнаступление, как минимум в течение двух-трех месяцев. Без танков это не обойдется, поэтому я надеюсь, что они будут доставлены как можно быстрее", - сказал украинский депутат Радио RMF24.
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