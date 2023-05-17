Чтобы запустить двигатель экономического роста, Украине нужно построить верховенство права, - Боярчук

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

Боярчук отметил, что в отчете Центра пытались ответить на ключевой вопрос: как после завершения боевых действий или запустить двигатель экономического роста. По его мнению, это будет трудно, ведь в Украине фактически отсутствует основной ингредиент успеха западных стран - верховенство права.

"У Украины пока с этим проблема. Понятно, что проводится реформа. На этом концентрируются все наши западные партнеры, гражданское общество, правительство об этом говорит. Но вопрос в том, что на строительство этого института в функциональном виде понадобится время. Что делать вот этот вот период, пока один из базовых институтов строится - на это нужно дать четкий ответ. Пока этого ответа нет", - сказал Боярчук.

Он добавил, что такие международные организации, как МВФ и Всемирный банк, сейчас рассматривают Украину как страну со слабым верховенством права. Так, индекс управления во Всемирном банке показывает, что ситуация с судебно-правоохранительной системой в Украине почти не изменилась за 30 лет.

По словам Боярчука, этот индекс также показывает, что Польша в 90-е годы строила свои реформы не на пустом месте.

"То есть у них в плане институтов, в частности там суды и правоохранительные органы, они уже были в каком-то виде функциональном, возможно неидеальном, но они были, они функционировали. Потому что по сравнению с Украиной… мы даже в 2020 году, по состоянию на данный момент мы даже близко не приблизились к тому уровню, который Польша имела в 90-х годах", - отметил он.

Также Боярчук отметил, что в Центре было предложено несколько вариантов, как подходить к вопросу с верховенством права. По его словам, необходимо максимально упростить экономическую политику, ведь хоть продвинутое законодательство и позволяет более точно работать с конкретными случаями, но все оно предполагает, что есть много случаев, где чиновник и предприниматель смотрят по-разному на одну и ту же ситуацию.

"Если они на эту ситуацию смотрят с разных точек зрения, им нужны услуги судей и правоохранительных органов. А когда у вас эта система не работает качественно, у вас проблема. Поэтому собственно нужно упрощение, когда вот такие вот случаи, когда государство и предприниматель, или любой гражданин смотрит на одну и ту же ситуацию с разных точек зрения, чтобы такие случаи минимизировать", - сказал Боярчук.