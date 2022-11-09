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Главная война с Россией Чтобы Запад и дальше поддерживал Украину, необходимо работать на общества этих стран, - Княжицкий
Эксклюзив

Чтобы Запад и дальше поддерживал Украину, необходимо работать на общества этих стран, - Княжицкий

9 ноября, 2022 среда
10:01
война с Россией

Чтобы западные политики поддерживали Украину, нужно распространять информацию среди этих государств

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

«Если мы хотим, чтобы западные политики нас поддерживали, мы должны осознавать, что это политики демократических обществ, то есть они зависят от своих обществ. Это значит, что нам нужно больше работать на западные общества, подавать туда информацию, рассказывать о себе, заниматься культурной дипломатией. Мы этого делаем очень мало”, - подчеркнул он.

По словам политика, государство занимается пропагандой внутри страны и не уделяет внимания популяризации ценностей, за которые сражается Украина, общности с демократическим миром в странах Западной Европы и США.

  • 7 ноября Николай Княжицкий сказал, что Украина должна убеждать западные общества не сдавать ни метра украинской земли, выбросить врага за пределы страны, а затем говорить о переговорах.

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