Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Чтобы замедление было помощи Украине, все очень просто... Мы четко понимаем, в какой сети информационно, где это появилось, на каких медиаплощадках каких государств, как это могло быть", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что обвинения в сторону Украины опасны и неправильны. По его мнению, это играет на руку только России. Также он добавил, что это может быть выгодно и определенным группам, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, поскольку страдает их бизнес или снижается товарооборот с государством-террористом. Эти группы, по словам Зеленского, могут быть не только в России.

"К сожалению, нам с вами нужно отдавать себе отчет, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом. Враг один - Россия. А еще мы боремся с теми людьми, которые кроме денег для себя ничего не видят", - заметил он.

Зеленский добавил, что сейчас продолжаются много разных параллельных процессов. Так есть третьи государства, которые оказывают условную поддержку Украине, но в то же время помогают России обходить санкции, зарабатывают десятки миллиардов долларов и по сравнению с довоенным периодом имеют с государством-террористом увеличенный товарооборот. Президент отметил, что это касается многих стран, даже тех, которые являются членами НАТО и ЕС.

"Я бы на это обращал внимание и анализировал бы для кого это нужно. Для кого такая дезинформация нужна. Украинцы этого точно не делали, и это самое главное", - подчеркнул Зеленский.