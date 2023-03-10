"Чтобы замедлить помощь": Зеленский об попытках обвинить Украину в подрыве "Северного потока"
Украина не имеет никакого отношения к подрыву "Северного потока", а обвинения ее в этом выгодны тем, кто желает замедлить помощь украинским защитникам или достичь других целей
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Чтобы замедление было помощи Украине, все очень просто... Мы четко понимаем, в какой сети информационно, где это появилось, на каких медиаплощадках каких государств, как это могло быть", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что обвинения в сторону Украины опасны и неправильны. По его мнению, это играет на руку только России. Также он добавил, что это может быть выгодно и определенным группам, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, поскольку страдает их бизнес или снижается товарооборот с государством-террористом. Эти группы, по словам Зеленского, могут быть не только в России.
"К сожалению, нам с вами нужно отдавать себе отчет, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом. Враг один - Россия. А еще мы боремся с теми людьми, которые кроме денег для себя ничего не видят", - заметил он.
Зеленский добавил, что сейчас продолжаются много разных параллельных процессов. Так есть третьи государства, которые оказывают условную поддержку Украине, но в то же время помогают России обходить санкции, зарабатывают десятки миллиардов долларов и по сравнению с довоенным периодом имеют с государством-террористом увеличенный товарооборот. Президент отметил, что это касается многих стран, даже тех, которые являются членами НАТО и ЕС.
"Я бы на это обращал внимание и анализировал бы для кого это нужно. Для кого такая дезинформация нужна. Украинцы этого точно не делали, и это самое главное", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
- Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
- Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
- СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран советуют дождаться результатов следствия. В Офисе президента опровергли причастность Украины к взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь утвердил , что до сих пор неизвестно, кто причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года.
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