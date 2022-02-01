Чтобы выйти на уровень Восточной Европы, Украина должна воспользоваться моментом и выйти с конкретным планом, на что Запад должен выдать деньги, - политтехнолог Голобуцкий

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"О чем говорил Джонсон и Зеленский? Я думаю, что Джонсон, более откровенный во многих вопросах, чем другие европейские лидеры, и возможно, даже Байден, говорил о том, что если англичане будут заступаться за Украину по-серьезному, влезать в эту дело с возможным новым союзом трех стран, то, конечно, от Зеленского требуют быстрого продвижения путем реформ. Не может быть там, чтобы 40-миллионное государство, имея все возможности быть таким форпостом между Европой и Россией, чтобы оно и дальше оставалось со всеми другими прилагательными, о которых мы знаем. Самая коррумпированная, самая бедная и так далее", - сказал Голобуцкий.



По его мнению, это не подходит ни западному миру, ни тем, кто за нас заступается.



"Мы должны понимать, что кроме сильной армии, я думаю об этом разговор постоянно идет и я уверен, что Байден об этом сказал Зеленскому, пожалуй, какие-то резкие слова сказал, о том, что отразим эту атаку Путина сейчас. Проблема в том, что если бы мы были действительно развивающейся страной, показывающей результаты, то европейцам не пришло бы в голову уговаривать свои элиты и неселения, что нужно помогать Украине, потому что это безопасность и будущее, потому что бы все сами хотели бы, если бы знали, что Украина имеет европейское будущее, развивается, преодолела и преодолевает проблемы, а не то, что мы слышим постоянно", - считает политтехнолог.



Он добавил, что сейчас западная пресса из-за войны о нас пишет гораздо более положительно, чем за всю историю.



"Пишут, что мы должны бороться, нам грозит Россия и лишь иногда возникают вопросы, что мы бедны, коррумпированы, что у нас нет элиты и непонятно, какой президент. Этим надо воспользоваться максимально, я считаю, и тому же Зеленскому. Пока внимание сосредоточено на Украине, если нам что-то не хватает, нужно выходить с конкретным планом - на что Запад должен выдать деньги, чтобы Украина вышла на уровень Восточной Европы в течение пяти-шести лет", - подытожил Голобуцкий.

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