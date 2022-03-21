Чтобы выполнить ультиматум РФ – надо нас всех уничтожить, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью европейским общественным вещателям, передает "Суспильне".



"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, – мы не можем этого сделать ",- заявил Зеленский.

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