Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупационной администрации Запорожья и Херсонщины необходимо выполнить план по задержанию украинцев, чтобы "укротить партизанское движение". Таким образом россияне поощряют украинцев доносить на соседей через анонимные чаты или за вознаграждение в отделениях карательных органов", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, доносы дают основания задерживать украинцев и отправлять их в подвал.

"В дальнейшем палачи уже не разбираются, сотрудничал ли человек с Силами обороны", - отметили в ЦНС.

Родственникам задержанных обычно не сообщают ни причины задержания, ни местонахождение человека.