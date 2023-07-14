Чтобы выполнить план по задержаниям, россияне призывают жителей ВОТ юга Украины доносить на соседей
Российские захватчики построили систему доносов на временно оккупированных территориях юга Украины. Жителей поощряют передавать информацию о своих соседях
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупационной администрации Запорожья и Херсонщины необходимо выполнить план по задержанию украинцев, чтобы "укротить партизанское движение". Таким образом россияне поощряют украинцев доносить на соседей через анонимные чаты или за вознаграждение в отделениях карательных органов", - говорится в сообщении.
По данным Сопротивления, доносы дают основания задерживать украинцев и отправлять их в подвал.
"В дальнейшем палачи уже не разбираются, сотрудничал ли человек с Силами обороны", - отметили в ЦНС.
Родственникам задержанных обычно не сообщают ни причины задержания, ни местонахождение человека.
- Ранее стало известно, что оккупанты угрожают уголовной ответственностью бизнесу, который с ними не сотрудничает.
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