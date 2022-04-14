Чтобы выгнать российскую армию из Украины недостаточно просто нанести ей большие потери, это не демократическая армия и она не будет их считать, - военный аналитик

Такое мнение он высказал в эфире Espreso TV.

“России важны факты на местах, любая война заканчивается либо поражением, либо победой. Для Украины это выход в свои границы и уничтожение российской армии полностью. Мы видим, как воевала Россия все эти восемь лет, с помощью прокси-сил - это ограниченная война, для того чтобы удержать территории, это называется "факты на местах". На Юге Украины или то, что Россия смогла занять на Востоке, не нужно какое-то тяжелое умное вооружение, возможно держать копеечных солдат в старых советских шлемах, расконсервировать старую советскую артиллерию, старые танки Т-62, в несколько месяцев переучить экипаж и бросить туда и просто удерживать эти территории. Чтобы изгнать российскую армию из Украины, недостаточно просто нанести ей большие потери - это не демократическая армия и она не будет их считать”, - пояснил Игаль Левин.

Также военный аналитик добавил, что важно развивать наступление, а для наступления требуется тяжелое вооружение.

“Для этого требуется тяжелое вооружение, нужны артиллерийские системы, ракетные системы, нужны танки и бронетранспортеры. Учитывая, что Юг – это степь, это открытая местность, нужно много ЗРК, ПЗРК, чтобы обезопасить войска с воздуха. И после того как россияне будут выброшены из Херсона, после того как они будут изгнаны с территорий на Востоке, тогда можно будет садиться за стол переговоров и разговаривать с позиции силы, с точки зрения фактов, козырей, которые будут на руках у Украины. Война – это продолжение политики насильственными методами. Только после того как полностью изгнать армию РФ с территории Украины, можно садиться за стол переговоров - и никаких промежуточных вариантов”, - подытожил Игаль Левин.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что после помощи у Путина нет шанса продвигаться дальше достаточно эффективно. Украина имеет возможность поддерживать наши контратаки бронетехникой и огнем дальнобойной артиллерии

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