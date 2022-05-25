Об этом Олег Сенцов рассказал в видео, которое выложил на Facebook-странице.

"Нет сил писать, поэтому записываю видео. Руки дрожат... Сегодня, наверное, был самый тяжелый и страшный день в моей жизни, - написал Сенцов. - Я занимался корректировкой нашей арты на переднем крае, между двумя населенными пунктами на Донбассе. И такого страшного артиллерийского обстрела - из "градов" и танков - я еще не чувствовал на этой войне".

Кинорежиссер рассказал, что прямым попаданием ракеты убили командира роты. Его заместитель решил отступить. "Теробороновцы, которые всего четыре дня на фронте, они отошли последними, не хотели отходить. Но приказ есть приказ. Для того чтобы спасти других, мы отступали три километра по чистому полю. По нам били все это время".

При отступлении пытались вынести важное вооружение, в том числе NLAW, и, конечно, раненых, - продолжил Олег Сенцов.

"Меня немного "взболтнуло" миной, легкая контузия, но это мелочи", - сказал режиссер.

"Сейчас мы развезли раненых. Я разговаривал с одним из них, ранение в голову, чтобы он не потерял сознание. Его зовут Вадим, так, как моего сына. А передали его медсестре Алине, - так зовут мою дочь", - продолжает Сенцов .

"Я не знаю, стоило ли записывать это видео, - сказал режиссер. - Но когда читаешь наши новости, то думаешь, что все прекрасно, что орки бегут по всем направлениям. Но это не так. У них сильная армия, много техники, артиллерии. И они изменили тактику... Они уже не ходят легкодоступными колоннами, они сосредоточились на узких направлениях".

Сенцов обращается к слушателям, чтобы у них было понимание того, что это очень тяжелая война. "Нам не хватает тяжелого вооружения, надеемся, что оно у нас появится. Иногда не хватает слаженности, потому что ребята приезжают неподготовленными. Но дух крепок, несмотря на локальные "откаты", как здесь говорят. Мы верим в победу, и все делаем для того, чтобы ее одержать", - подытожил Олег Сенцов.

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