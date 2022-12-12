Чтобы восполнить потери в живой силе, оккупанты мобилизовали 28 женщин, - Генштаб
В Генштабе сообщили, что в больнице в Луганской области сейчас находятся более 100 военных РФ. Чтобы восполнить потери в живой силе, оккупанты уже мобилизовали 28 женщин
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 12 декабря.
Отмечается, что в больнице города Кременная на Луганщине сейчас находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.
Чтобы восполнить потери в живой силе и доукомплектовать подразделения первого армейского корпуса, россияне стали мобилизовать женщин. Известно, что 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.
Также в Генштабе рассказали, что в Межводном и Черноморском, что в Крыму, российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры.
- Офицер Изюмского батальона ТРО Юрий Корсунов рассказал, что враг накапливает живую силу и тяжелую технику, чтобы попытаться прорваться на Харьковщине.
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