Чтобы вести информационную войну против РФ: в Украине разблокируют "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Украинцев призывают публиковать там информацию о том, что происходит в Украине
Об этом сообщили на фейсбук-странице Верховной Рады Украины.По словам советника министра МВД, это делается для того, чтобы "миллионы украинцев могли вести там информационно-психологическую войну против путинского режима".
"Украинцы, все шлюзы открыты для открытия глаз российским гражданам, сломаем российскую пропаганду вместе! Покажите пленных и останки российских военных их родственникам", - подчеркнул Геращенко.
Также о том, что украинские власти снимают блокировку с доступа к российским соцсетям, сказал и советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.
Он также призвал украинцев массово регистрироваться или восстанавливать аккаунты во Вконтакте и постить информацию о том, что на самом деле происходит в Украине.
- Напомним, в Украине запустили Telegram-канал для сбора фото и видео российских захватчиков, убитых или плененных.
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