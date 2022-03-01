Чтобы вести информационную войну против РФ: в Украине разблокируют "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Об этом сообщили на фейсбук-странице Верховной Рады Украины.

По словам советника министра МВД, это делается для того, чтобы "миллионы украинцев могли вести там информационно-психологическую войну против путинского режима".

"Украинцы, все шлюзы открыты для открытия глаз российским гражданам, сломаем российскую пропаганду вместе! Покажите пленных и останки российских военных их родственникам", - подчеркнул Геращенко.



Также о том, что украинские власти снимают блокировку с доступа к российским соцсетям, сказал и советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.



Он также призвал украинцев массово регистрироваться или восстанавливать аккаунты во Вконтакте и постить информацию о том, что на самом деле происходит в Украине.

Напомним, в Украине запустили Telegram-канал для сбора фото и видео российских захватчиков, убитых или плененных.

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