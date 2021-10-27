Чтобы увеличить количество разрешений на грузоперевозки: Украина предложила Польше провести аудит работы пунктов пропуска
Украина предложила Республике Польша провести независимый международный аудит работы пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе для увеличения количества разрешений на международные грузовые перевозки
Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила в Facebook.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, польская сторона настаивает на том, что вопрос предоставления разрешений напрямую зависит от улучшения ситуации с очередями на украинско-польской границе.
"Однако и мы это неоднократно проговаривали на международных встречах, проблемы с очередями наблюдаются с двух сторон. Это подтвердят и украинские перевозчики. Чтобы выйти из этой ситуации, мы предложили провести независимый международный аудит работы пограничных и таможенных служб, выявление узких мест, а за результатами проведенного аудита принять соответствующие совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.
Он добавил, что стороны также работают над рядом проектов, направленных на улучшение логистических и транспортных условий для перевозчиков и пассажиров в Украине. В частности, речь идет о новых дорогах на границах, налаживании железнодорожного сообщения, а также модернизации пунктов пропуска.
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