Чтобы успокоить Путина, у Байдена могут отказаться от военной помощи Украине и учений НАТО у границы с Россией, - Wall Street Journal
В верхних эшелонах американских властей имеет место серьезная дискуссия по поводу путей снятия нынешнего напряжения на границе между Украиной и Россией. Посвящённый этому вопросу материал обнародовала газета The Wall Street Journal
Как отмечается в материале, с одной стороны - оборонное (Пентагон) и внешнеполитическое (Госдепартамент) ведомства страны настаивают на расширении помощи Украине именно военного характера, с другой - в президентской администрации (Белый дом) есть придерживающиеся совершенно иного подхода, рассказывает Еспресо .TV.
Во втором случае речь идет о том, чтобы "снизить риск конфронтации с Москвой, в частности, ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, провокационны, и приостановить военную помощь Украине".
При этом обе стороны этого кулуарного обсуждения признают крайне угрожающий характер последних действий РФ на границе с Украиной, а российские маневры называют "большими и непривычными". Однако, предлагают разные решения проблемы.
В Белом доме также рассматривают возможность присоединения США к Минскому процессу.
"Пентагон и Госдепартамент подчеркивают важность усиления сдерживания, в то время как Белый дом ищет пути поддержки "стабильных и предполагаемых" отношений с Москвой, поскольку Вашингтон сосредоточен на Китае и внутренних проблемах", - заключает издание.
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