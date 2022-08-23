Чтобы ускорить выдачу российских паспортов, оккупанты пытаются устроить искусственный голод в Запорожье
Захватчики требуют, чтобы жители оккупированных территорий получали паспорта РФ – только тогда люди смогут претендовать на социальные выплаты
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На оккупированных регионах Запорожской области россияне давят на малообеспеченные социальные слои населения, чтобы нарастить темпы паспортизации.
Оккупационная администрация заблокировала социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственным условием для них получить выплаты со стороны РФ – получение паспорта оккупанта.
В Центре напоминают, что согласно нормам международного права обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий ложится на плечи оккупанта. В то же время, выдвижение требований по получению своего паспорта является военным преступлением. “
"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", - отмечают в Центре национального сопротивления.
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