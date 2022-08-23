Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На оккупированных регионах Запорожской области россияне давят на малообеспеченные социальные слои населения, чтобы нарастить темпы паспортизации.

Оккупационная администрация заблокировала социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственным условием для них получить выплаты со стороны РФ – получение паспорта оккупанта.

В Центре напоминают, что согласно нормам международного права обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий ложится на плечи оккупанта. В то же время, выдвижение требований по получению своего паспорта является военным преступлением. “

"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", - отмечают в Центре национального сопротивления.