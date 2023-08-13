Продолжение следует сеть по всей Украине. Вот что заявил в начале августа учредитель и CEO Fedoriv Group Андрей Федоров. Чем дал активным жителям соцсетей очередной повод для пятиминутки ненависти в свой адрес.

Четыре года назад министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что давно не читает книг, поскольку считает их неэффективным способом получать знания. Тогда он призвал не вестись на "рецепт", что, мол, прочитав 50 книг, вы станете успешными. "Да, вы подниметесь в развитии, но все книги отстают от современности, по меньшей мере, лет на 10. Настоящая культура – она жива" , - сказал Милованов. Не объяснив, кстати, понимающего под настоящей культурой. Также он назвал чтение "развлечением, а не образованием".

Упоминается опрос, который провели среди лидеров парламентских политсил накануне выборов 2012 года. Одним из пунктов стал вопрос, какие пять книг они респонденты прочитали в последнее время. Кое-как ответили все – кроме главного "регионала" Николая Яновича Азарова. Он прямо дал понять: книги, как и чтение в целом, не входят в сферу ни его личных интересов, ни интересов тогдашней партии власти.

Новейшие "книгоскептики" Милованов и Федоров либо принадлежат к нынешней "партии власти", либо являются ее симпатиками. Поэтому просматривается интересная тенденция, однако имеет знак "минус" и не полезна для популяризации чтения в Украине. Приближенные власти люди обесценивают чтение как процесс и демотивируют украинцев воспринимать чтение как элемент досуга. А покупку книг не считают обязательной. Ибо зачем, когда нечего читать.

Впоследствии господин Федоров извинился за некорректные высказывания. Однако это не разрешило проблемы как с доступом к книгам в Украине, так и с качественным чтением. А она действительно существует. Украинский институт книги и опубликовал список работающих на данный момент стационарных книжных магазинов, и можно убедиться: они преимущественно в Киеве и областных центрах, и их мало.

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Да, есть еще интернет-магазины, которые теоретически могут обеспечить читательские потребности в любом уголке нашей страны. Но книга – товар, который покупают чаще в результате именно тактильного контакта. Поэтому развитие стационарных книжных магазинов и книжных сетей в перспективе улучшит ситуацию с чтением и книгоизданием. Книжный магазин должен вернуться в городской интерьер и стать его элементом – таким же, как открывающиеся кафе на любой свободной площади.

Конечно, потребность в книгах меньше, чем потребность в кофе. Но если кофе предлагается, не удивительно, что его пьют, даже если именно в эту минуту не очень-то хотят. Нигде в мире, ни в одной стране, даже самой успешной, не читает сто процентов населения. Однако сто процентов населения нигде и кофе не употребляет. Кстати, алкоголя тоже, как и мяса, рыбы, овощей.

Проблема в том, что книжный магазин даже в Киеве не везде просто найти. А в малых городах они отсутствуют как явление давно. Люди там за десятилетие просто потеряли привычку покупать книги, потому что не видят перед собой места, где они продаются.

Хотя выход есть. Это библиотеки. Они повсюду, где их не уничтожили российские бомбы и ракеты. И сейчас активно списывают русскую и русскоязычную литературу. Причем многие библиотекари начали поступать так, не дожидаясь официального распоряжения. Освободившееся место теоретически должна занять книга украинская. И отсюда начинаются проблемы, о которых господин Федоров не говорит, потому что не замечает по непониманию предмета разговора.

Ладно, хороший знакомый Андрея Федорова запускает, цитата, классный книжный. Каким товаром будет наполняться магазин? Вопрос лежит в той же плоскости, что и обновление и регулярное пополнение библиотечных фондов.

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Ответ не понравится ни издателям, ни книголюбам: часть книг выдается у нас без поправки на реальные читательские нужды. Без исследования рынка. Но без соответствующей, агрессивной в хорошем смысле слова промокампании.

Я далек от мнения, что имеющийся в виду сегмент безнадежен. По опыту – а он у меня скоро как тридцатилетний, знаю: продать можно любую книгу, если знать ее аудиторию и правильно позиционировать. Беда, что на все эти красивые и полезные дела ни у издателя, ни в книжном магазине нет ресурса. Поэтому на украинском книжном рынке более или менее успешно работают книги украинских авторов, которые являются публичными или медийными персонами и/или занимаются сами собой. И переводная литература, преимущественно жанровая, где авторов особо не представлять.

Что же делать с книгами, которые изданы, но по разным причинам не заинтересовали читателя? Правильно под видом благотворительной акции передать в библиотеки! Товар, который не продается или продается плохо из-за отсутствия спроса – его не создали, даже искусственно! – отдают в библиотеку. Где такие книги тоже без спроса! Читатели приходят совсем за другим. И не найдя интересующих себя предложений, постепенно перестают приходить. Вот откуда растут ноги в тезисы "украинцы читают мало".

На короткое время ситуация улучшилась. С 2018 г. библиотеки получили возможность влиять на государственные закупки. Библиотекари составляли списки потребностей, и приоритеты тогда не понравились очень многим. Ведь заявки формировались на основе реального читательского спроса. Читатель же хочет читать больше переводных детективов, мелодрам, приключенческих романов и фантастики. А из украинских авторов – лишь небольшое количество не избранных, а проверенных чтением.

Изложенные здесь выводы сделаны не на голом месте. Пять месяцев я занимался книжным волонтерством, собирая деньги через соцсети и закупая книги для пополнения библиотечных фондов, освобожденных от российского. Заявки подали 150 библиотек, преимущественно сельских. Большинство заявителей очень просило не просто книг, а именно читаемых, популярных, даже называли фамилии авторов. И в то же время сетовали: благодетели дают, спасибо, конечно, только все не то…

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Следовательно, чтобы украинцы больше читали, недостаточно увеличить количество изданий на украинском и книжных магазинах, хотя это очень важно. Но еще более важно – изучать читательский спрос. Сегодня книготорговцы и библиотекари в один голос отмечают повышенный спрос на книги украинских авторов. Однако почему-то упрямо умалчивается другая сторона проблемы: "книга украинского автора" еще не означает читабельности издания. Гражданство и этническое происхождение, а также демонстративный патриотизм не являются читательскими приоритетами.

Преодолеть очевидный кризис чтения можно скорее, если не только выдавать и создавать места для продажи. А выдавать, прежде всего, то, что имеет больше шансов продаться и быть купленным. Пока что книжный бизнес в Украине – один из самых честных. Нет вливаний в промо, нет регулярных экранизаций, нет наружной рекламы, нет мощных программ по популяризации чтения как качественного досуга. Если на фоне этого всего какие-то книги продаются лучше других – это беспристрастный, не искусственный, настоящий читательский выбор. Спрос же должен формировать издатель и продавец. И тогда будут читать охотнее.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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