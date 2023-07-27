Об этом Зеленский рассказал в интервью Globo News .

"Латинская Америка для меня очень важна, Бразилия и другие страны тоже. Да, я хотел (поехать в Бразилию, - ред.). Если я получу приглашение, то уеду. Если ему удастся собрать вместе других лидеров Латинской Америки, мы все можем встретиться в Бразилии или где-нибудь еще. Это также очень поможет всему миру, чтобы наступил мир. И Украина будет услышана и поддержана континентом", - сказал украинский лидер.

В то же время, Зеленский хочет получить от встречи конкретные вещи.

"Во-первых, это сближает Латинскую Америку и дает нам возможность провести встречу и поговорить. Это политическая поддержка. Во-вторых, я знаю, что Лула и бразильское общество поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и нам нужна эта поддержка", - пояснил президент Украины.

Глава государства надеется, что Бразилия сможет внести свой вклад в решение зернового соглашения и отправку гуманитарной помощи.

"Я не намерен просить Лулу (Луиз Инасио Лула да Силва, - ред.) дать мне оружие. Почему? Я знаю, что он мне этого не даст", - добавил Зеленский.

Что известно об отношениях Украины и Бразилии

7 апреля президент Бразилии Луис предложил , чтобы Украина уступила временно оккупированный полуостров Крым и отдала его России для "спокойствия в мире". Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на это заявление словами о том, что Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, в то же время четко отметил: Украина не торгует своими территориями.

16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.

Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".

22 апреля Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.

22 мая лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил , что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита Большой семерки в Японии. В Офисе президента Украины объяснили , что встреча не состоялась из-за "разногласий в графиках".

3 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил , что ему "надо поговорить" с президентом Бразилии Луизом Инасио Лула да Силвой, а также, что он заинтересован во встрече в любом формате.

19 июля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки отказался называть Москву главным виновником конфликта и заявил, что мир устал от войны России против Украины.