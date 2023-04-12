Об этом сообщает Reuters.

Администрация Джо Байдена изучает возможные меры, которые могут обеспечить уверенность в законности, эффективности, этичности, безопасности системы ИИ, например ChatGPT. Для этого правительство консультируется со специалистами Национального агентства по телекоммуникациям и США.

"Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести большую пользу, но только если мы учтем их потенциальные последствия и вред. Чтобы ИИ полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны иметь возможность доверять им", - сказал администратор агентства Алан Дэвидсон.

Отмечается, что на прошлой неделе президент Байден заявил, что еще предстоит выяснить, опасно ли ИИ.

"По-моему, технологические компании обязаны убедиться, что их продукты безопасны, прежде чем выпускать их в мир", - сказал он.

Национальное агентство по телекоммуникациям и информации планирует подготовить отчет, в котором определит, работают ли системы ИИ, как ChatGPT, так, как заявлено и не наносят вреда.