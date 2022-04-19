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Главная война с Россией "Чтобы у нашей границы не было бомбардировок, как во Львове": глава МИД Венгрии оправдал решение не давать оружие Украине аргументами российской пропаганды

"Чтобы у нашей границы не было бомбардировок, как во Львове": глава МИД Венгрии оправдал решение не давать оружие Украине аргументами российской пропаганды

19 апреля, 2022 вторник
15:48
война с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил тезисы российской пропаганды о ракетных ударах по Львову, чтобы оправдать решение своего правительства не поставлять оружие Украине

Об этом он сказал во время встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает венгерское издание Hirado.

Он заявил, что Венгрия высоко ценит "усилия посредников между сторонами по содействию мирным переговорам".

"Важнейшим аспектом для нас здесь является безопасность Венгрии, мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не попала в войну. Поэтому мы до сих пор не поставляем оружие в Украину и не разрешаем поставки оружия непосредственно в Украину через Венгрию", – сказал Петер Сиярто.

Он считает, что правильность этого решения правительства подтверждалась неоднократно, особенно в последнее время, когда бомбардировками были уничтожены поставки оружия в Украину в окрестностях Львова.

"Мы не хотим, чтобы подобное происходило в населенных венграми районах вблизи венгерско-украинской границы", – сказал он.

"В то же время, конечно, мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и продолжим самую большую гуманитарную операцию в истории Венгрии, а также прием беженцев из Украины", - добавил он.

Вчера российская пропаганда объяснила удары по Львову именно блокировкой поставок оружия НАТО в Украину. Более того, появилась информация, что РФ рассматривает возможность уничтожения этих поставок оружия на территории стран НАТО.

  • Напомним, 18 апреля утром по Львову было нанесено 5 ракетных ударов около 8:10. Трижды оккупанты нанесли удары по объекту военной инфраструктуры, еще один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары.
  • В результате ракетных ударов по Львову 7 человек погибли , известно об 11 раненых, среди которых есть ребенок.
  • По мнению народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, обстрелы Львова совершены для террора и запугивания населения.

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Новости
Венгрия
Петер Сийярто
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