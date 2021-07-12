"Чтобы такие нардепы не позорили Раду": Разумков выразил надежду, что Юрченко сложит мандат

Об этом он заявил в эфире одного из каналов, передает Укринформ.

"Я надеюсь, что человек дойдет мысли, что надо сложить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению во взяточничестве. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор ", - заявил Разумков.

По его мнению, необходимо искать механизмы, "как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию", потому что именно в Основном Законе есть перечень оснований, по которым депутат может потерять мандат.

"Это надо для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду", - подытожил Разумков.

Напомним, народный депутат Александр Юрченко, бывший член фракции "Слуга народа" в центре Львова совершил ДТП . Отмечают, что он находился под действием наркотиков. Так, в четверг, 8 июля, на площади Мицкевича в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.

Впоследствии, в сети появились документы о результатах медицинского осмотра народного депутата Александра Юрченко, подтверждающие, что депутат находился в состоянии наркотического опьянения на момент совершения дорожно-транспортного происшествия во Львове.

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат.