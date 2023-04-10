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OPINION

Чтобы сравнивать Украину со Швейцарией, нужно перенести Украину на место Швейцарии

10 апреля, 2023 понедельник
08:04
Мнение

Неужели война России против Украины со всей предысторией проблемы и всеми нюансами еще не убедила, что государственная языковая политика Швейцарии и Канады и языковая политика Украины должны базироваться на совершенно разных подходах?

Снова о языке. Потому что кому-то, видите ли, заявление министра образования и науки Оксена Лесного выглядит слишком резким. И в дискуссиях снова начинает сновать тень Табачника.

Неглупые люди вытаскивают методичку, которой пользовались все российские агенты публичного влияния в Украине, и начинают придавать ей новую жизнь. Мы снова слышим эти нелепые сравнения со Швейцарией, Канадой и другими странами, где государственным является не один язык или где люди общаются на языках других народов или стран.

Чтобы сравнивать Украину со Швейцарией нужно перенести Украину на место Швейцарии, пройти абсолютно все этапы становления этого государства со всеми нюансами, а только тогда призывать делать точно то же, что делают в Швейцарии. Аналогично в случае сравнения с Канадой или другим государством

Следовательно, чтобы сравнивать Украину со Швейцарией, нужно перенести Украину на место Швейцарии, пройти абсолютно все этапы становления этого государства со всеми нюансами, а только тогда призывать делать то же, что делают в Швейцарии. Аналогично в случае сравнения с Канадой или другим государством.

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Когда мы говорим о языке, парламентской республике, потому что где-то оно работает или пусть даже работает в большинстве демократических государств, то следует понимать одну простую вещь — историю, традиции и вызовы для конкретной страны формируют для нее уникальные обстоятельства. И не всегда что-то, где работает хорошо, будет точно работать в любой другой стране.

Неужели война России против Украины со всей предысторией проблемы и всеми нюансами еще не убедила, что государственная языковая политика Швейцарии и Канады и языковая политика Украины должны базироваться на совершенно разных подходах?

Мыслите гибче, уважаемые.

Источник

Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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