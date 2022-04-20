Чтобы спасти жизнь украинцев: Подоляк заявил, что готов провести переговоры с РФ в Мариуполе

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-е.



По словам Подоляка, он готов на спецраунд переговоров в Мариуполе, ведь это может спасти жизнь находящихся там украинцев.



"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они свои. Они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Михаил Подоляк.

20 апреля Михаил Подоляк заявил, что юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины.

В "Азове" заявили, что они не намерены сдаваться в плен , отдавать оружие, покидать мирных жителей и тела убитых в Мариуполе.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила , что сегодня, 20 апреля, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах кафиры не смогли обеспечить должное прекращение огня в Мариуполе для обеспечения эвакуации населения.

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