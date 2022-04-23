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Чтобы спасти жизнь: беженцы в Чехии производят бронежилеты для Украины

23 апреля, 2022 суббота
17:22
беженцы из Украины

Вынужденно переселенные люди из Украины в Чехии помогают создавать средства защиты для украинских добровольцев

Об этом пишет AP NEWS.

Чешская кожаная компания производила разнообразные изделия ручной работы — дорожные сумки, кошельки и ремни. После полномасштабного вторжения России в Украину компания начала производить средства защиты. Tlusty & Co. для работы наняла беженцев из Украины. Компания оснащает украинских добровольцев бронежилетами.

Пражская компания согласилась по просьбе неправительственной организации Post Bellum присоединиться к проекту по снабжению защитным снаряжением для Сил территориальной обороны Украины. Издание добавляет, что тысячи украинских добровольцев присоединились к войскам, чтобы противостоять российскому вторжению.

"Мы специализируемся на совсем другом производстве", – сказал владелец Tlusty&Co. Иван Петров. "Мы столкнулись с ситуацией, когда мы должны были принять решение. И поскольку мы считаем себя частью сообщества, желающего помочь в этой ситуации как может, что вполне естественно, когда вы видите новости, мы решили сказать "да"".

По его словам, компании требовалось приобрести новые машины, новые материалы и, прежде всего, нанять дополнительных работников. В стране уровень безработицы составляет 3,4% и не хватает работников во многих областях.

С начала войны в Чехию прибыло 300 тысяч беженцев, сбежавших из Украины, преимущественно женщин с детьми, поэтому Петрув сказал, что они стали очевидным местом для поиска новых работников.

"Мы опубликовали объявление в 8 утра, а в полдень у нас был список из 70 человек", – сказал Петрув.

Через четыре дня 15 наиболее квалифицированных людей начали работать над исполнением необычного контракта. Они шьют баллистические пластины, а другие украинцы, работающие на Post Bellum, собирают целое снаряжение, вставляя стальные пластины в жилеты. Общественная организация финансирует все это посредством краудфандинговой кампании.

Наталья Белоносова – один из новых работников компании. В Прагу она приехала из Ирпеня.

"Я хотела сделать защитные средства для Украины. Это способ помочь своей стране", – сказала Белоносова.

Ее муж, гуманитарный работник, остался дома, а сын служит в украинской армии.

"У него нет электричества, газа, отопления или теплой воды, но он до сих пор жив", – сказала она о своем муже. О своем сыне она говорит: "Больно читать о происходящем. Я хотела бы, чтобы было найдено решение, чтобы прекратить борьбу".

Поскольку Ирпень пострадал от мощных российских обстрелов, Белоносова рассматривает свое будущее в Праге, столице Чехии.

Работа, которую проделали она и другие украинские беженцы, поразила Петрува.

"Мы хотели бы, чтобы они остались", - сказал он. "Мы говорим о трудолюбивых, искусных людях, которые заслуживают этой работы".

В настоящее время чешская компания изготовила 720 защитных жилетов и еще 400 доставила. Что будет дальше, неясно. Петрув сказал, что его компания готова продолжить проект, но "мы будем рады завершить его как можно скорее, потому что мы не хотим этого делать. Мы делаем это только из-за текущей ситуации и чувства ответственности".

  • Напомним, 19 апреля Чехия согласилась ремонтировать украинскую военную технику.

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