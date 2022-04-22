Чтобы спасти с Азовстали всех гражданских, нужен один день "тишины", - мэр Мариуполя
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что для эвакуации мирных жителей с заблокированного завода "Азовсталь" требуется один день прекращение огня
Об этом он сказал в комментарии CNN.
По словам Бойченко, РФ нарушает договоренности о гуманитарных коридорах.
"19 апреля мы планировали открыть путь эвакуации, к которому могли присоединиться эти люди. Но российские войска не остановили наступление и обстреливали завод, а мы не смогли вывести людей оттуда", - рассказал мэр.
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Бойченко добавил, что, по оценкам властей, в городе убили 20 тысяч мирных жителей. Кроме того, 90% построек Мариуполя разрушены.
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