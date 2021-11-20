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Чтобы спасти Европу от новой волны COVID-19, нужно жестко действовать, - ВОЗ

20 ноября, 2021 суббота
22:53
Коронавирус Ковид в Европе

Если не принять немедленные меры, к марту 2022 года на Европейском континенте может быть зафиксировано еще 500 тыс. смертей от коронавируса

Об этом в разговоре с BBC News сказал руководитель регионального представительства Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передаёт Еспресо.TV .

По его словам помочь развертыванию подобного сценария можно, только приняв срочные меры.

Клюге заявил , что причиной распространения новой волны COVID-19 являются такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват вакцинами и региональное доминирование более трансмиссивного варианта Delta.

Он призвал усилить вакцинацию и ввести основные карантинные меры общественного здоровья и новые методы лечения.

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"Covid-19 снова стал причиной смертности номер один в нашем регионе", - сказал он BBC, добавив, что в ВОЗ "знают, что нужно сделать".

В то же время Клюге подчеркнул, что обязательную вакцинацию следует рассматривать как "последнее средство", но было бы "очень своевременно" провести "правовую и общественную дискуссию" на этот счет.

"До этого есть другие средства, как Covid Pass (СOVID-сертификат - ред.)", - сказал он, добавив, что это "не ограничение свободы, это инструмент сохранения нашей индивидуальной свободы".


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