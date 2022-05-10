Чтобы скрыть потери на войне, враг записывает убитых в список "без вести пропавших", – перехваченные разговоры

Перехват соответствующего разговора оккупантов обнародовала СБУ в телеграм.

Из разговора понятно, что тела убитых российских военных складывают на импровизированных свалках.

"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же проще сделать, что "пропал без вести"… Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле - не поле, полигон - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", говорит в разговоре оккупант.

Российский захватчик рассказывает, что знает случай, когда человек заплатил охране за то, чтобы отыскать на такой свалке возле Донецка своего родственника. Охрана свалки постоянно зарабатывает хорошие деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

"Родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Или, может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?" – комментирует СБУ.

Напомним, российский военный в телефонном разговоре рассказал , что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.

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