Чтобы сэкономить, община Полтавской области будет отапливать больницу дровами
В Опошнянской общине на Полтавщине решили сэкономить на отоплении в местной больнице - переходят на отопление дровами
Для этого закупили дровяной котел и новый сухожаровой шкаф. Об этом рассказал глава Опишнянской общины Николай Резник, передает Еспресо.TV .
Такое решение в обществе приняли из-за значительного подорожания газа.
"Переход на альтернативные виды топлива позволит сэкономить средства. Купили котел за 160 000 гривен. Его стоимость сможем благодаря экономии на отоплении вернуть через месяц. Поэтому мы посчитали: использование 12 000 кубов газа в месяц, если цена 25 грн за куб (на сегодняшний день цена 31 грн для коммунальных учреждений на тендере) выходит 300 000 гривен экономии в месяц ", - цитирует главу общины полтавское издание Круг .
Дрова будут доставлять коммунальное предприятие, которое имеет соответствующий вид деятельности.
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