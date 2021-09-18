Чтобы сэкономить, община Полтавской области будет отапливать больницу дровами

Для этого закупили дровяной котел и новый сухожаровой шкаф. Об этом рассказал глава Опишнянской общины Николай Резник, передает Еспресо.TV .



Такое решение в обществе приняли из-за значительного подорожания газа.



"Переход на альтернативные виды топлива позволит сэкономить средства. Купили котел за 160 000 гривен. Его стоимость сможем благодаря экономии на отоплении вернуть через месяц. Поэтому мы посчитали: использование 12 000 кубов газа в месяц, если цена 25 грн за куб (на сегодняшний день цена 31 грн для коммунальных учреждений на тендере) выходит 300 000 гривен экономии в месяц ", - цитирует главу общины полтавское издание Круг .



Дрова будут доставлять коммунальное предприятие, которое имеет соответствующий вид деятельности.





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