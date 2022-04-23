Чтобы Россия ушла из Украины, нужны сокрушительные санкции, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции против РФ слабы
Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ .
“Санкции слабоваты. Взгляните на курс рубля, что творится с российской экономикой сейчас – не творится ничего особенного. Она будет страдать, но в дальнейшей перспективе, а не сейчас. В Украине же действия нужны здесь и сейчас. Для того, чтобы российские войска вышли из Украины, необходимы сокрушительные, очень сильные санкции, намного сильнее тех, которые нам до сих пор удалось ввести”, - подчеркнул Моравецкий.
Премьер-министр высказался по поводу позиций Германии и Венгрии.
“Мы решительно настроены по поводу наиболее радикальных действий в контексте отказа от российских энергоносителей. Поэтому убедить немцев абсолютно ключевым вопросом. Возмущение вызывает также позиция других стран, например, Венгрии, которая в этом деле также выражается сдержанно, она тормозит этот процесс”, - подчеркнул глава польского правительства.
По его убеждению, если бы Германия отважилась на столь решительные шаги, то это было бы "абсолютно ключевым изменением в прекращении финансирования Путина, Кремля и всех преступных возможностей".
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