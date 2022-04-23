Чтобы Россия ушла из Украины, нужны сокрушительные санкции, - Моравецкий

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ .

“Санкции слабоваты. Взгляните на курс рубля, что творится с российской экономикой сейчас – не творится ничего особенного. Она будет страдать, но в дальнейшей перспективе, а не сейчас. В Украине же действия нужны здесь и сейчас. Для того, чтобы российские войска вышли из Украины, необходимы сокрушительные, очень сильные санкции, намного сильнее тех, которые нам до сих пор удалось ввести”, - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что Польша работает над тем, чтобы быть среди стран, активно убеждающих партнеров "быстрее, сильнее и больше ради свободной Украины".

Премьер-министр высказался по поводу позиций Германии и Венгрии.

“Мы решительно настроены по поводу наиболее радикальных действий в контексте отказа от российских энергоносителей. Поэтому убедить немцев абсолютно ключевым вопросом. Возмущение вызывает также позиция других стран, например, Венгрии, которая в этом деле также выражается сдержанно, она тормозит этот процесс”, - подчеркнул глава польского правительства.

По его убеждению, если бы Германия отважилась на столь решительные шаги, то это было бы "абсолютно ключевым изменением в прекращении финансирования Путина, Кремля и всех преступных возможностей".

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ .