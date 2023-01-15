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Чтобы Ривне было защищено от "шахедов": Порошенко передал 104-й бригаде Терробороны грузовики DAF с установленными на них зенитками

15 января, 2023 воскресенье
19:25
война с Россией

Петр Порошенко в Ривне передал бригаде Терробороны 5 грузовиков DAF, которые были переоборудованы под "антишахеды"

На платформах автомобилей есть зенитные установки, которые показали себя очень эффективными в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Также это усилит защиту региона со стороны украинско-беларусской границы, передает официальный сайт "Европейской Солидарности".

Это совместный проект, который Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело громад" в Ривне реализуют с местными властями, командой "Евросолидарности" и военными.

"Хочу поблагодарить Петра Алексеевича. Ведь сначала мы говорили о четырех автомобилях, но нам выделили пять зенитных установок. Сейчас, я думаю, что максимально наша воздушная безопасность будет усилена благодаря этим зенитно-артиллерийским установкам", - отмечает городской голова Александр Третяк.

"Враг сильный. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Подлый и коварный враг, бьющий по объектам гражданской инфраструктуры. У нас появилась с городскими головами очень крутая инициатива. Мы будем использовать ЗУ 23-2, которые очень хорошо себя зарекомендовали как "антишахеды". Мы внесли свой вклад для того, чтобы сделать эти машины. Я хочу поблагодарить городского голову, который откликнулся на нашу инициативу и сказал: я хочу, чтобы Ривне было среди первых, кто реализует этот проект и кто обеспечит защиту воздуха от "шахедов", – пояснил Порошенко.

"Мы решили, что будет два направления. Первое – это воздушная защита. Второе - мы не доверяем Лукашенко. Мы не сомневаемся, что в любой момент со стороны Беларуси по нам может быть нанесен удар. Но я хочу подчеркнуть, что мощь Вооруженных Сил Украины такова, что, если по нам будет нанесен удар с территории Беларуси и будет наступление, мы этого больше не допустим", - говорит Порошенко.

"Эти зенитные установки очень хорошо себя зарекомендовали не только против воздушных целей, но и против боевых бронированных машин врага, они будут хорошо дырявить русню, и будет подготовлен очень горячий прием, если они решатся идти с пинского направления на Ривненскую область. Мы знаем, как расположить , и все обеспечим", - отмечает Порошенко.

"DAF'ы имеют очень хороший опыт боевого применения во время этой войны. У них огромная проходимость. Они очень надежны, имеют огромную мобильность. Все машины прошли техническое обслуживание, прошли подготовку - все для того, чтобы они не отказали в бою", - говорит Порошенко.

Военные, уже протестировавшие машины, говорят: приятно удивлены результатом.

"Думаю, (при необходимости – ред.) минут за 20-30 машины будут уже на позициях выполнять свою боевую задачу. Победа будет за нами. С такими автомобилями… Если есть возможность – дайте еще!" – говорит боец.

"Мне приятно, что передаем это в надежные руки, Ривне, 104-й бригаде. И главнокомандующему большое спасибо за то, что мы совместно реализовали этот проект", - говорит Порошенко.

Как сообщил Порошенко, такие же грузовики готовятся для передачи в другие украинские города. В целом Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовал три сотни британских автомобилей DAF. Сотня автомобилей уже поступила в войска.

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Петр Порошенко
Александр Лукашенко
военные силы Украины
Ровенщина
Европейская солидарность
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