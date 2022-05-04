Чтобы разрушить транспортную инфраструктуру, россияне нанесли ракетные удары по объектам на территории восьми областей, – Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

В то же время, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины поразили семь беспилотников и 8 крылатых ракет противника. А на территории Донецкой и Луганской областей отбили 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 – автомобильной. Кроме того, противник понес потери и на других направлениях.

Что касается ситуации на разных направлениях боевых действий, то, по информации Генштаба, на Слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и Протопоповку из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвинковского района Харьковщины. Российские войска пытались вести наступление в направлении населенного пункта Довгенькое, однако безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты обстреливают подразделения украинских войск.

На Лиманском направлении оккупанты усиливают группировку войск и активизировали воздушную разведку. Наступают в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Кроме того, россияне штурмуют Попасную.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливают район Азовстали. В Запорожском направлении пытались штурмовать Орехов, однако безуспешно.

Между тем, во временно оккупированной Горловке в центральный морг доставили более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобужском направлении россияне применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Также активизировались боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

Ситуация на Бессарабском направлении – напряженная, но контролируемая.

Без активных действий врага за прошедшие сутки было на Волынском и Полесском направлениях. Военные вооруженных сил Беларуси и дальше прикрывают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Беларуси переместился из пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении также не выявлены признаки формирования россиянами наступательной группировки. В районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области России развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb