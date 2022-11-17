Информацию об этом опубликовали на сайте парламента Швеции.

Отмечают, что из 349 депутатов за поправку в конституцию проголосовали 278, 25 выступили против. Изменение в конституции позволит вводить новые законы, которые "ограничивают свободу ассоциаций, когда речь идет об ассоциациях, занимающихся или поддерживающих терроризм". Новая поправка вступит в силу с 1 января 2023 года.

Издание Euronews добавляет, что поправку приняли по требованию Турции, назвавшей Швецию, в том числе Стокгольм, "убежищем для террористов". Это было ключевым требованием Анкары для разблокирования вступления Швеции в НАТО.

Постоянная комиссия парламента по конституционным вопросам рекомендовала депутатам Швеции одобрить это предложение. Она отметила, что эта поправка позволит "шире криминализировать участие в террористической организации или запретить террористические организации".

Эксперты отмечают, что новое законодательство позволит облегчить судебное преследование членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.

Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс.