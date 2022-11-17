Чтобы разблокировать заявку на вступление в НАТО, Швеция ужесточила антитеррористические законы по требованию Турции.
В Швейцарии парламент принял поправку к конституции, которая усиливает антитеррористические законы и позволит разблокировать стране вступление в НАТО
Информацию об этом опубликовали на сайте парламента Швеции.
Отмечают, что из 349 депутатов за поправку в конституцию проголосовали 278, 25 выступили против. Изменение в конституции позволит вводить новые законы, которые "ограничивают свободу ассоциаций, когда речь идет об ассоциациях, занимающихся или поддерживающих терроризм". Новая поправка вступит в силу с 1 января 2023 года.
Издание Euronews добавляет, что поправку приняли по требованию Турции, назвавшей Швецию, в том числе Стокгольм, "убежищем для террористов". Это было ключевым требованием Анкары для разблокирования вступления Швеции в НАТО.
Постоянная комиссия парламента по конституционным вопросам рекомендовала депутатам Швеции одобрить это предложение. Она отметила, что эта поправка позволит "шире криминализировать участие в террористической организации или запретить террористические организации".
Эксперты отмечают, что новое законодательство позволит облегчить судебное преследование членов Рабочей партии Курдистана (РПК).
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- Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс.
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