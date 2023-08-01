Чтобы разблокировать закупки для армии, исполнительная власть должна действовать слаженно, - Яровая
Поставить точку в ситуации с блокировкой закупок Минобороны могут только совместные действия исполнительной власти
Такое мнение в эфире национального марафона Единые новости высказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.
"Для того чтобы обеспечить армию всем необходимым, нужно сесть за стол переговоров и вместе решить этот вопрос", - подчеркнула Яровая.
Проблемы с закупками для ВСУ возникли из-за нескоординированности действий органов государственной власти и противоречий в правительственных постановлениях, принятых в начале полномасштабного вторжения.
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Так Государственная аудиторская служба (ДАСУ), осуществив аудит Минобороны, квалифицировала как "убытки государства" всю прибыль всех поставщиков Минобороны, ссылаясь на правительственное постановление, в котором термин "прибыль" просто отсутствовал.
"Не превышение установленных законодательством ограничений на процент прибыли, а вообще всю прибыль признали "ущербом государства", что противоречит и Конституции, и самому принципу ведения предпринимательской деятельности", - пояснила Яровая.
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По ее словам, в том же заключении Госаудита "убытком государства" признали закупку горючего для армии: и с НДС, и без НДС. Так же из-за противоречий в правительственных постановлениях. Это привело к тому, что закупки были фактически заблокированы, а Минобороны оказалось перед риском остаться без поставщиков прямо в разгар горячей фазы войны.
"Если эти вопросы не будут урегулированы, у Минобороны не будет поставщиков. Действительно, с начала полномасштабного вторжения Кабмин пытался принимать постановления, упростившие процедуры закупок для армии. Все мы помним первые страшные дни. Это было нужно. Однако сейчас эти постановления - анахронизмы, мешающие нормально работать", - подчеркнула Яровая.
- 21 июля Кабинет Министров одобрил предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов для дронов и боевых частей беспилотных систем.
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