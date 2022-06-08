Чтобы рассказать: у него не получится! Шольц объяснил свои телефонные звонки Путину
Канцлер Германии продолжает телефонные разговоры с президентом России, чтобы напомнить, что развязанная Россией война против Украины не будет иметь успеха
Об этом пишет Die Zeit.
Отмечается, что такое заявление Олаф Шольц сделал во время визита в Литву 7 июня.
Шольц сказал, что его телефонные разговоры с главой Кремля важны тем, чтобы Путин снова и снова четко понимал: его стратегия нападения на Украину – в частности, аннексия территории – не сработает.
Немецкий канцлер снова подчеркнул, что РФ не должна победить в войне с Украиной, поэтому Путину важно говорить, что ни Украина, ни ее союзники не примут "принудительный мир".
Die Zeit напоминает, что за последние несколько недель критики обвинили канцлера в поиске сближения с президентом России в ходе нескольких переговоров с Путиным. "Нелепыми" назвали эти звонки представители стран Балтии, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш был понятнее Шольца, замечает издание. "Наша цель ясна, – сказал Кариньш: "Россия должна проиграть эту войну, а Украина – выиграть". Как и президент Литвы Гитанас Науседа, он раскритиковал замечания Макрона: "Мы будем унижать Россию в духе Макрона, как в военном, так и в экономическом плане", — сказал Кариньш. "Россия унизила себя в этой войне", — добавил Науседа. Говоря о переговорах с Путиным, он сказал, что иметь дело с диктатором очень сложно.
В Литве Шольц намерен посетить немецкий контингент НАТО.
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