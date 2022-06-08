Об этом пишет Die Zeit.

Отмечается, что такое заявление Олаф Шольц сделал во время визита в Литву 7 июня.

Шольц сказал, что его телефонные разговоры с главой Кремля важны тем, чтобы Путин снова и снова четко понимал: его стратегия нападения на Украину – в частности, аннексия территории – не сработает.

Немецкий канцлер снова подчеркнул, что РФ не должна победить в войне с Украиной, поэтому Путину важно говорить, что ни Украина, ни ее союзники не примут "принудительный мир".

Die Zeit напоминает, что за последние несколько недель критики обвинили канцлера в поиске сближения с президентом России в ходе нескольких переговоров с Путиным. "Нелепыми" назвали эти звонки представители стран Балтии, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш был понятнее Шольца, замечает издание. "Наша цель ясна, – сказал Кариньш: "Россия должна проиграть эту войну, а Украина – выиграть". Как и президент Литвы Гитанас Науседа, он раскритиковал замечания Макрона: "Мы будем унижать Россию в духе Макрона, как в военном, так и в экономическом плане", — сказал Кариньш. "Россия унизила себя в этой войне", — добавил Науседа. Говоря о переговорах с Путиным, он сказал, что иметь дело с диктатором очень сложно.

В Литве Шольц намерен посетить немецкий контингент НАТО.

7 июня в Афинах выразили возмущение неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине.

3 июня спикер украинского парламента Руслан Стефанчук встретился с Шольцем и пригласил его в Украину.

29 мая военный эксперт Сергей Згурец в комментарии Эспрессо отметил, что Германия имеет большой военно-промышленный комплекс, но тормозит оказание помощи Украине.

21 мая правительство Германии сообщило, что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

Президент Анджей Дуда сообщил, что ФРГ не сдержала слова о передаче Польши танкам и что он "очень разочарован этим".

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