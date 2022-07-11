Чтобы провести массовую мобилизацию в России, Путину нужно открыто объявить войну против Украины, - генерал-майор СБУ Ягун

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"России следует признать, что их "специальная военная операция" провалилась и объявлять полноценную войну Украине. Только после этого, согласно их законодательству, Путин может объявить о полной мобилизации в России. В противном случае, они не могут этого сделать", - пояснил Ягун.

Генерал-майор подчеркнул, что россияне, ссылаясь на действующее законодательство РФ, могут отказаться от участия в боевых действиях против Украины.

"Законодательством РФ пользуются очень много людей и отказываются ехать в Украину. Они подчеркивают, что никакой войны нет, а объявлена какая-то там "спецоперация". Это логично. И сейчас юристы уже начали защищать военнообязанных, которые отказываются участвовать в "специальной военной" операции "Путина", - добавил он.

3 июля советник министра МВД Вадим Денисенко сообщил, что в России был подписан новый указ президента о подготовке к мобилизации

10 июля украинская разведка сообщила, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.

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