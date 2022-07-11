Чтобы провести массовую мобилизацию в России, Путину нужно открыто объявить войну против Украины, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун подчеркнул, что Путин не сможет провести всеобщую мобилизацию в России без объявления войны против Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"России следует признать, что их "специальная военная операция" провалилась и объявлять полноценную войну Украине. Только после этого, согласно их законодательству, Путин может объявить о полной мобилизации в России. В противном случае, они не могут этого сделать", - пояснил Ягун.
Генерал-майор подчеркнул, что россияне, ссылаясь на действующее законодательство РФ, могут отказаться от участия в боевых действиях против Украины.
"Законодательством РФ пользуются очень много людей и отказываются ехать в Украину. Они подчеркивают, что никакой войны нет, а объявлена какая-то там "спецоперация". Это логично. И сейчас юристы уже начали защищать военнообязанных, которые отказываются участвовать в "специальной военной" операции "Путина", - добавил он.
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