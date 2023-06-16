Чтобы противостоять пабликам, разоблачающим слабые места ПВО: Воздушные силы будут сообщать об угрозах в официальном Telegram-канале
После публикации некоторых пабликов важных деталей передвижения российских дронов или полит ракет в Украине Воздушные силы решили самостоятельно сообщать об угрозах онлайн
Об этом информирует в телемарафоне спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
"Не стоило извещать в тех пабликах направление, месторасположение вражеской ракеты, и ту информацию, где она исчезла из радара или появилась на радаре. То есть фактически разоблачать слабые места нашей противовоздушной обороны", - подчеркивает Игнат.
Сообщается, что Воздушные силы будут сообщать украинцам об угрозах ракетных ударов и атак дронами-камикадзе в своем официальном Telegram-канале : "Если есть информация о взлете Ту-95, пропуски уже из Каспия, приблизительное время подлета к границам Украины - такая информация будет предоставляться" .
Относительно направлений полета ракет ситуация более сложная, рассказал военный.
"Ракета может лететь в Киев и затем резко повернуть влево, вправо или назад вернуться, как противник запланировал этот маршрут. Поэтому здесь пренебрегать вопросами тревоги не стоит. Основные направления, конечно, будут указываться, но без лишней детализации", - разъясняет спикер. и добавляет, что в случае баллистики такой роскоши как время нет.
Военные имеют возможность знать о взлете самолетов, их передвижении к Каспийскому морю, пускам ракет.
"Так же с кораблей в Черном море - меньше времени, но он есть. Баллистика, как видите, считанные минуты и здесь нужно понимать, что угроза серьезна, особенно когда это касается и "Кинжала", и "Искандера", - говорит Игнат .
- В ночь с 15 на 16 июня русские террористы атаковали южные регионы Украины беспилотниками. Так, ночью противовоздушной обороне Воздушных сил удалось уничтожить два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.
- В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО. Еспресо следит за событиями в режиме реального времени.
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