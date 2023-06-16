Об этом информирует в телемарафоне спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не стоило извещать в тех пабликах направление, месторасположение вражеской ракеты, и ту информацию, где она исчезла из радара или появилась на радаре. То есть фактически разоблачать слабые места нашей противовоздушной обороны", - подчеркивает Игнат.

Сообщается, что Воздушные силы будут сообщать украинцам об угрозах ракетных ударов и атак дронами-камикадзе в своем официальном Telegram-канале : "Если есть информация о взлете Ту-95, пропуски уже из Каспия, приблизительное время подлета к границам Украины - такая информация будет предоставляться" .

Относительно направлений полета ракет ситуация более сложная, рассказал военный.

"Ракета может лететь в Киев и затем резко повернуть влево, вправо или назад вернуться, как противник запланировал этот маршрут. Поэтому здесь пренебрегать вопросами тревоги не стоит. Основные направления, конечно, будут указываться, но без лишней детализации", - разъясняет спикер. и добавляет, что в случае баллистики такой роскоши как время нет.

Военные имеют возможность знать о взлете самолетов, их передвижении к Каспийскому морю, пускам ракет.

"Так же с кораблей в Черном море - меньше времени, но он есть. Баллистика, как видите, считанные минуты и здесь нужно понимать, что угроза серьезна, особенно когда это касается и "Кинжала", и "Искандера", - говорит Игнат .