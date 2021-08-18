Чтобы продлить курортный сезон: в Одесской области планируют перенести начало учебного года
В Одесской области предлагают отложить начало учебного года в вузах и школах до 20 сентября, чтобы продлить курортный сезон
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
В Одесской области предлагают отложить начало учебного года.
"С указанной экономически обоснованной инициативой переноса (в случае целесообразности) начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 01 сентября на 20 выступила Одесская облгосадминистрация", - говорится в сообщении.
В ОГА отмечают, что продолжение курортного сезона увеличит поступления в бюджет и предоставит рабочие места жителям региона.
- Напомним, в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе у детей и работников обнаружили коронавирус . У 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" в Одессе предварительно подтвердили "Дельта" -штамм COVID-19.
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