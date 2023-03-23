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Главная война с Россией Чтобы прикрыть отсутствие побед, россияне распространяют больше фейков, – директор StopFake Дейниченко
Интервью

Чтобы прикрыть отсутствие побед, россияне распространяют больше фейков, – директор StopFake Дейниченко

Владимир Остапчук
23 мартa, 2023 четверг
16:39
война с Россией

Исполнительный директор StopFake Руслан Дейниченко в интервью Владимиру Остапчуку, ведущему программы "Spotlight Ukraine" на Еспресо, объяснил, почему российская пропагандистская машина увеличила количество фейков и почему Кремлю важно изобразить Путина непобедимым

Я заметил, что российская пропагандистская машина активизировала свои усилия по созданию всевозможных фейков и распространению его в разных СМИ. Прав ли я?

Да, вы совершенно правы. Мы наблюдаем это уже несколько месяцев. Российские пропагандистские блоггеры и так называемые военные обозреватели активно использовали Facebook. Они создали сотни и тысячи аккаунтов, чтобы распространять информацию, производимую в промышленных масштабах. Несколько месяцев назад Facebook очистил платформу этих пропагандистов, но сейчас мы видим, что они вернулись и все еще хотят влиять на украинцев.

Но какова цель всего этого?

Мы считаем, что у россиян нет много побед на поле боя. У них нет многих вещей, которыми можно гордиться, поэтому они вкладывают больше денег, чтобы убедить людей в том, что Путин - хороший лидер, который идет по плану, и что все нарративы, продуцируемые российской пропагандой, правдивы.

Так называемое замещение, да?

Именно так. Воображаемые победы россиян.

Почему российская пропагандистская машина пытается создать образ непобедимого Путина?

Потому что Кремль контролирует все российские СМИ, и это цель этого контроля. Вот почему Кремль вкладывает столько миллиардов долларов в эту пропагандистскую машину. Россияне думают, что он бог, и это потому, что российская пропагандистская машина работает над этим уже много-много лет. Они создали образ Путина, который никто не может заменить.

Но если он бог, почему так долго проигрывает?

Только не по российскому телевидению. Потому что Путин не может проиграть. Напомню вам историю с аннексией Крыма. Лишь через год Путин признал, что это был его план. Он был уверен, что это его победа и он может продать эту победу собственному народу, но прежде никогда не признавал, что именно Россия стояла за этой операцией. Так же и с Донбассом. Восемь лет скрывали, что Россия ведет эту войну, потому что Путин не был уверен, это победа, и сможет ли он продать эту историю с Донбассом своим гражданам.

Поговорим о ядерных угрозах. С какой целью российская пропаганда использует Запорожскую атомную электростанцию как способ давления на международное сообщество?

Вы абсолютно правы. Основной целевой аудиторией для ядерных угроз является западная аудитория, а именно европейцы и американцы.

Поэтому каждый раз, когда западные страны собираются оказать нам военную помощь, они посылают Медведева с ядерными угрозами и пытаются испугать их. Но мы видим, что подобный подход не работает.

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы сомнениях по поводу поставок западных истребителей и другой помощи. С какой целью это делается?

Ну, и еще одна целевая аудитория – украинцы. Они хотят, чтобы мы не верили в нашу победу. Они хотят, чтобы мы поверили, что наши партнеры оставят нас без оружия и украинцы не смогут защитить свою страну. Однако мне это кажется немного странным. Я думал, что у украинской аудитории есть иммунитет против российской пропаганды. Мы в это не верим.

Но они все еще вкладывают много ресурсов, чтобы влиять на наше общество, расколоть его и сделать нас слабее. Оружием на поле боя они не могут этого сделать, поэтому стараются ослабить наше общество и наше сопротивление.

Украина
Россия
Владимир Путин
фейк
руские фейки
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