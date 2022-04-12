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Главная война с Россией Чтобы предотвратить "химические провокации", власть вывезла из Луганщины весь хлор, - председатель ОВА

Чтобы предотвратить "химические провокации", власть вывезла из Луганщины весь хлор, - председатель ОВА

12 апреля, 2022 вторник
21:07
война с Россией

Население Луганщины обезопасили от еще одного преступления российских оккупантов. Тем временем в кремлевских СМИ говорится, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО"

Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В российских СМИ распространяется фейк о том, что Украина "устроит акцию по массовому уничтожению мирных жителей в ОРДЛО". Сообщается, что якобы украинская армия намерена взорвать 10 тонн хлора, которые находятся на Попаснянском водоканале в Белогоровке для очистки воды.


В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждает: весь хлор вывезли в Днепр.

"На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", - заявил он.

"Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку Международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства", – отметил Гайдай.

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Сергей Гайдай
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