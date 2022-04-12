Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



В российских СМИ распространяется фейк о том, что Украина "устроит акцию по массовому уничтожению мирных жителей в ОРДЛО". Сообщается, что якобы украинская армия намерена взорвать 10 тонн хлора, которые находятся на Попаснянском водоканале в Белогоровке для очистки воды.





В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждает: весь хлор вывезли в Днепр.



"На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", - заявил он.



"Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку Международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства", – отметил Гайдай.