Чтобы посчитать жертвы в Бучанском районе, нужно еще как минимум две недели, - МВД

Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД Украины.



"Сегодня идет разбор завалов и обследование домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое число погибших в этих населенных пунктах", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.



Параллельно обследуется территория 17 групп пиротехников ГСЧС, которые только за минувшие сутки обнаружили более 6500 взрывоопасных предметов.



"Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, которые помогают в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться", - говорится в отчете Монастырского.





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен четко сказала, что российские власти будут отвечать за военные преступления , совершенные на территории Украины. Немецкая разведка считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по поводу устрашения мирного населения и подавления сопротивления.

9 апреля Канцлер Германии Олаф Шольц назвал убийства мирного населения в Буче военными преступлениями и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb