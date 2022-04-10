Чтобы посчитать жертвы в Бучанском районе, нужно еще как минимум две недели, - МВД
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что для того, чтобы подсчитать первое количество жертв в Бучанском районе, нужно еще как минимум 2 недели
Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД Украины.
"Сегодня идет разбор завалов и обследование домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое число погибших в этих населенных пунктах", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Параллельно обследуется территория 17 групп пиротехников ГСЧС, которые только за минувшие сутки обнаружили более 6500 взрывоопасных предметов.
"Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, которые помогают в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться", - говорится в отчете Монастырского.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен четко сказала, что российские власти будут отвечать за военные преступления , совершенные на территории Украины. Немецкая разведка считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по поводу устрашения мирного населения и подавления сопротивления.
- 9 апреля Канцлер Германии Олаф Шольц назвал убийства мирного населения в Буче военными преступлениями и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.
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