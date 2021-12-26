Чтобы попасть в запертую квартиру, пьяный мужчина из Полтавы придумал историю о "заминировании"
В Полтаве полиция установила правонарушителя, который сообщил о якобы угрозе взрыва дома. За такой поступок ему грозит до 6 лет тюрьмы
Подробности со ссылкой на пресс-релизе отдела коммуникации полиции Полтавщины приводит Еспресо.TV.
В полицию отделения № 1 города Полтавы, 25 декабря около 10 часов, поступило сообщение от местного жителя, 1967 г.р., что в его квартире есть угроза взрыва.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы полиции, управление патрульной полиции, спасатели и медики. Правоохранители установили, что заявитель находится в состоянии алкогольного опьянения и не может попасть в квартиру", - отмечают правоохранители.
Решается вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает до 6 лет тюрьмы.
Полиция устанавливает причины и происшествия.
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