Чтобы попасть в запертую квартиру, пьяный мужчина из Полтавы придумал историю о "заминировании"

Подробности со ссылкой на пресс-релизе отдела коммуникации полиции Полтавщины приводит Еспресо.TV.



В полицию отделения № 1 города Полтавы, 25 декабря около 10 часов, поступило сообщение от местного жителя, 1967 г.р., что в его квартире есть угроза взрыва.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы полиции, управление патрульной полиции, спасатели и медики. Правоохранители установили, что заявитель находится в состоянии алкогольного опьянения и не может попасть в квартиру", - отмечают правоохранители.



Решается вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает до 6 лет тюрьмы.



Полиция устанавливает причины и происшествия.





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