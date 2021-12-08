"Чтобы поощрить сделать вторую прививку": Минздрав объяснил сокращение срока действия "желтого" COVID-сертификата
Главный санврач Игорь Кузин пояснил, что Минздрав сократил срок действия "желтого" COVID-сертификата со 120 до 30 дней, чтобы поощрить население делать вторую прививку
Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".
По словам Кузина, так сделали, чтобы поощрить украинцев сделать вторую прививку. Он отметил, что полноценный иммунитет формируется только после двух прививок. Впрочем, многие украинцы не спешат вводить вторую дозу.
"Сокращение срока действия "желтого" сертификата призвано поощрить людей сделать вторую прививку для полноценной защиты", - сказал Кузин.
- 6 декабря на территории Украины начали действовать новые правила адаптивного карантина. Срок действия "желтого" сертификата был сокращен до 30 дней.
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