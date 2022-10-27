"Чтобы понять суть УПЦ МП, достаточно знать, что 2+2=4": Портников прокомментировал заявления СБУ о коллаборантах в рясах
Для того чтобы понимать, что организация, религиозный центр которой находится в стране, чье руководство поставило своей целью уничтожение Украины, просто должно быть таким идеальным полем, не обязательно работать в СБУ, а достаточно просто окончить среднюю школу и знать что 2 +2=4
Об этом на телеграмме написал журналист и публицист Виталий Портников.
Не буду скрывать, что скептически относился к усилиям по созданию канонической Православной церкви Украины и воспринял ее появление как чудо. Хотя это, конечно, не чудо, а результат усилий.
Однако я, по крайней мере, осознавал для чего нужна и как важна такая церковь. Для многих моих соотечественников ее создание, между тем, выглядело прихотью власти – сначала Ющенко, потом Порошенко. В конкуренции с "какая разница, в какой храм ходит" "термос" был обречен на поражение", - отметил Портников.
И вот теперь руководитель СБУ охарактеризует УПЦ МП как "идеальное поле для функционирования вражеской резидентуры". Хотя для того, чтобы понимать, что организация, религиозный центр которой находится в стране, чье руководство поставило своей целью уничтожение Украины, просто должно быть таким идеальным полем, не обязательно работать в СБУ, а достаточно просто закончить среднюю школу и знать что 2+2=4.
"Если, если, если… Если бы в нашей стране политическая и культурная шизофрения не считались нормой, если бы у нас не работали российские пророссийские институты и политические силы, если бы мы не вынуждены были вечно отвечать на вопрос "какая разница", мы давно были бы в безопасности. Но сейчас вместо безопасности война. Это непростой период, но он когда-нибудь закончится сохранением Украины. Важно, чтобы население, которое останется в стране после этого, было в состоянии сделать правильные выводы из своих ошибок", - добавил политический обозреватель. .
- Напомним, сегодня и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о коллаборантах в рясах УПЦ МП, против которых открыто 23 производства и объявлено 33 подозрения. А среду УПЦ МП он назвал идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры.
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