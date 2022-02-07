Чтобы понизить вероятность военных сценариев со стороны РФ до минимума: в Раде объяснили необходимость реформирования срочной службы в ВСУ
Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич обосновал необходимость проведения реформы срочной армии
Об этом он рассказал РБК-Украина.
По словам Александра Завитневича, в стратегии военной безопасности четко очерчены приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной службы в армии.
Он отметил, что ВСУ состоят из трех частей: профессиональных кадровых военных, контрактников и срочников.
"Уже 8 лет идет война с РФ, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия", - сказал глава оборонного комитета.
Завитневич добавил, что Кабмин разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представит их на рассмотрение Верховной Рады.
- Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным, а также введении альтернативы военному призыву.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что с 2024 года прохождение краткосрочной военной подготовки позволит избежать призыва.
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