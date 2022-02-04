Чтобы понимать, что пользователи не хотят видеть: Twitter запустил массовое тестирование кнопки "против"
Социальная сеть Twitter начала глобальное тестирование кнопки негативной оценки для сообщений – "против" (Downvote)
Об этом сообщается в аккаунте Twitter Support.
В июле сеть запустила тестирование с участием ограниченного количества аккаунтов на устройствах iOS новых функций "за" (Upvote) и "против" (Downvote), с помощью которых пользователи могли выражать поддержку и несогласие с определенным твитом.
"Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест – большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку негативной оценки", – говорится в твите.
В соцсети рассказали, что голоса "против" будут скрыты, но будут помогать модераторам понимать, какой контент пользователи не хотят видеть.
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