Чтобы помочь ВСУ, Пинчук продаст скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey

Об этом сообщает сайт Фонда Виктора Пинчука.

"Собранные средства будут направлены, в частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуется протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни", - заявили в Фонде.

"Скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey является монументальным символом надежды и солидарности с теми военными и гражданскими мужчинами, женщинами и детьми в Украине, что раздирается войной, которые понесли ужасные потери”, – сказано в сообщении.

В фонде отметили, что продажа скульптуры станет важным событием аукциона "XX/XXI век: Вечерние лондонские торги" дома Christie's. Работа будет выставлена на площади Сент-Джеймс рядом со штаб-квартирой Christie's в Лондоне с 14 июня по 3 июля.

"Balloon Monkey (Magenta) – это шедевр парадоксальной силы, его противоречия варьируются между головокружительной сложностью и абсолютной простотой, серьезностью и игрой, попкультурой и нашими глубочайшими, первобытными структурами мифа и веры. Этот объект, свободный от иронии, создан почти невероятно самоотдачей, как воплощение доверия, открытости, искренности и любви.Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) – это глубокое и жизнерадостное подтверждение того, что искусство – это не только то, что мы видим, но и то, что происходит внутри нас”, – написали в пресс-службе Фонда.

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