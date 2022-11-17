Чтобы помочь бизнесу и местным бюджетам: в Полтавской области разрешили дольше торговать алкоголем
С 19 ноября алкогольные напитки на Полтавщине в заведениях торговли и общепита области можно будет приобрести с 12:00 до 20:00
Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Решение о разрешении на продажу алкоголя в Полтавской области с 12:00 до 20:00 принял Совет обороны области. До этого алкоголем можно было торговать с 12:00 до 18:00.
“Пошли навстречу бизнесу. Не раз получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов. Кроме того, поддержали это решение и потому, что увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами», – пояснил Дмитрий Лунин.
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