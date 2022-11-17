Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Решение о разрешении на продажу алкоголя в Полтавской области с 12:00 до 20:00 принял Совет обороны области. До этого алкоголем можно было торговать с 12:00 до 18:00.

“Пошли навстречу бизнесу. Не раз получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов. Кроме того, поддержали это решение и потому, что увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами», – пояснил Дмитрий Лунин.

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