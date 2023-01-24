Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Чтобы получить оружие, иногда стоит смотреть кино
OPINION

Чтобы получить оружие, иногда стоит смотреть кино

Ростислав Павленко
24 января, 2023 вторник
18:07
Мнение

Произведения массовой культуры, несмотря на понятные упрощения, могут дать интересные подсказки о том, как мыслят в других странах, и на что ориентируются при принятии решений

Как пример, на ум приходит датский сериал "Borgen" (иногда переводят как "Правительство").

В одном из эпизодов правительство должно было решить судьбу контингента в Афганистане, который терпел атаки талибов и потерь. Военные требовали … какое совпадение!.. танков Леопард-2 и самолетов F-16. Но пацифисты в правительстве опасались "эскалации" и "удаления от мира" (закрывая глаза на то, что "мир" будет означать господство талибов — что в реальной жизни, в конце концов, и произошло).

Правительство должно было решить судьбу контингента в Афганистане, который терпел атаки талибов и потерь. Военные нуждались… какое совпадение!.. танков Леопард-2 и самолетов F-16. Но пацифисты в правительстве опасались "эскалации" и "удаления от мира"

Читайте также: Российский генштаб уже воюет с американцами

Ситуацию переломила встреча премьера с представителями афганских неправительственных организаций, очень доходчиво рассказавших, что такое "талибанский мир"; а также публикация прощального письма погибшего солдата, ушедшего воевать, чтобы дети не становились жертвами кровавых маньяков.

Впоследствии военные получили необходимое — под аплодисменты "прозревшей" публики.

Соревнования сейчас могут быть только в том, кто, чем и насколько помог ВСУ

Читайте также: Рашисты реализуют идею "войны на истощение"

При понятной условности параллелей такие вещи — хорошая подсказка украинским властям: не тормозить, а поддерживать работу украинских политиков и общественных организаций по донесению правдивой картины и неотложных потребностей западного истеблишмента и публики.

Соревнования сейчас могут быть только в том, кто, чем и насколько помог ВСУ.

Источник

Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Культура
Кино
оружие
война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
Євген Пригожин
24 января, 2023 вторник
Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
22 января, 2023 воскресенье
Данилов назвал задачу Путина во время нового наступления
окупанти
23 января, 2023 понедельник
В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.47
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
24 января
18:30
Эксклюзив
Шольц сознательно задерживает поставки вооружения Украине, - дипломат Чалый
18:25
ЕЮОФ-2023: биатлонистка Меркушина выиграла спринт и завоевала первое золото для Украины
18:23
Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ
18:13
Германия в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
18:09
Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран, - ABC New
18:08
Василий Лозинский
Суд избрал меру пресечения для пособника экс-замминистра Лозинского
18:02
Свет
За нарушение графиков отключений оштрафовали Киевское и Одесское облэнерго
17:58
Чехия не готова отказаться от немецких танков Leopard в пользу Украины
17:53
Ближе к весне россияне могут уменьшить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, - экс-министр энергетики Оржель
17:51
Обновлено
Байден готов отправить танки Abrams в Украину, - СМИ
17:38
"Медицина - в критическом состоянии": председатель облсовета заявил о разрушении большинства больниц Херсонщины
17:38
метро
Вместо строить метро на Виноградарь положил деньги на депозит: с генподрядчика взыскали ₴139 млн
17:08
Обновлено
Президент Финляндии Саули Нийнисте встретился в Киеве с Зеленским: подробности
17:08
Финляндия считает, что в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО нужен тайм-аут
17:00
Заместитель главы Минрегиона Непогода объяснил свою отставку реорганизацией министерства
16:43
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, - мэр Мелитополя
16:43
"Мы не собираемся нападать на Беларусь": Зеленский ответил на заявление Лукашенко о "пакте о ненападении"
16:35
F-16
Уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура, - Игнат
16:30
Сотрудничала с оккупантами в Запорожье: депутату, которая работает в просвещении,объявили подозрение
16:27
Впервые в истории "Оскара": украинский фильм стал номинантом кинопремии
16:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:18
ЕС должен ввести дополнительные санкции, чтобы ограничить способность РФ производить оружие, - глава МИД Чехии
16:10
В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса
16:06
OPINION
Не быть жертвой
16:05
Эксклюзив
Ситуация возле Кременной неоднозначна, нужно больше оружия и техники, - офицер ТрО Луганщины Шакун
16:04
УЕФА не вернет российские клубы в еврокубки до конца войны РФ против Украины, - Sky News
15:55
Россияне обстреляли село на Харьковщине из артиллерии: ранены два человека
15:50
"Невозможно и нерентабельно": в России заявили, что не будут восстанавливать Азовсталь в оккупированном Мариуполе
15:41
youtube
Центр противодействия дезинформации заблокировал более сотни каналов в YouTube, распространявших роспропаганду
15:38
Что с бывшими членами ОПЗЖ?
15:37
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Противник концентрируется в Запорожском направлении, - полковник СБУ Костенко
15:10
СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей каналов Медведчука и российской пропагандистке Диане Панченко
15:07
Украинский тяжеловес проведет в США бой против непобедимого кубинца
15:02
Россияне обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии и минометов
15:00
Епископ УПЦ МП на Рождество молился в России о солдатах армии РФ
14:46
Шмыгаль рассказал о трех направлениях работы финансового "Рамштайна" для международной поддержки Украины
14:46
Нафтогаз
Правительство назначило наблюдательный совет Нафтогаза
14:35
Мудрык установил рекорд сезона в АПЛ в дебютном матче за "Челси"
14:34
У Украины есть ресурсы, чтобы пройти отопительный сезон до конца в нормальном режиме, – Шмыгаль
14:19
Эксклюзив
В РФ под переговорами понимают капитуляцию Украины, – дипломат Чалый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV