Чтобы получить оружие, иногда стоит смотреть кино
Произведения массовой культуры, несмотря на понятные упрощения, могут дать интересные подсказки о том, как мыслят в других странах, и на что ориентируются при принятии решений
Как пример, на ум приходит датский сериал "Borgen" (иногда переводят как "Правительство").
В одном из эпизодов правительство должно было решить судьбу контингента в Афганистане, который терпел атаки талибов и потерь. Военные требовали … какое совпадение!.. танков Леопард-2 и самолетов F-16. Но пацифисты в правительстве опасались "эскалации" и "удаления от мира" (закрывая глаза на то, что "мир" будет означать господство талибов — что в реальной жизни, в конце концов, и произошло).
Правительство должно было решить судьбу контингента в Афганистане, который терпел атаки талибов и потерь. Военные нуждались… какое совпадение!.. танков Леопард-2 и самолетов F-16. Но пацифисты в правительстве опасались "эскалации" и "удаления от мира"
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Ситуацию переломила встреча премьера с представителями афганских неправительственных организаций, очень доходчиво рассказавших, что такое "талибанский мир"; а также публикация прощального письма погибшего солдата, ушедшего воевать, чтобы дети не становились жертвами кровавых маньяков.
Впоследствии военные получили необходимое — под аплодисменты "прозревшей" публики.
Соревнования сейчас могут быть только в том, кто, чем и насколько помог ВСУ
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При понятной условности параллелей такие вещи — хорошая подсказка украинским властям: не тормозить, а поддерживать работу украинских политиков и общественных организаций по донесению правдивой картины и неотложных потребностей западного истеблишмента и публики.
Соревнования сейчас могут быть только в том, кто, чем и насколько помог ВСУ.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
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