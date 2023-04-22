Об этом говорится в карте закона на сайте ВРУ.

Владимир Зеленский подписал закон №7606, которым вносятся изменения в ЗУ "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.

Согласно закону, теперь для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на только знание украинского языка, как раньше. Также придется засвидетельствовать знание истории и Конституции Украины. Экзамены нужно сдать в течение двух лет с момента принятия в гражданство.