Чтобы получить гражданство Украины, придется сдать экзамены на знание языка, истории и Конституции: президент подписал закон
Владимир Зеленский подписал законопроект, вносящий изменения в условия принятия в гражданство Украины
Об этом говорится в карте закона на сайте ВРУ.
Владимир Зеленский подписал закон №7606, которым вносятся изменения в ЗУ "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.
Согласно закону, теперь для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на только знание украинского языка, как раньше. Также придется засвидетельствовать знание истории и Конституции Украины. Экзамены нужно сдать в течение двух лет с момента принятия в гражданство.
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