Об этом сообщает Минобороны Украины.

Минобороны напомнило, что с начала широкомасштабной войны России против Украины ВСУ уничтожили 40 000 российских кафиров.

"Чтобы их всех похоронить, нужен участок земли размером с 24 футбольных поля", – говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

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Советник главы Офиса президента Украины Подоляк считает, что Владимир Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России.

27 июля Sky News заключил, что Россия "окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс".

Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине.

В перехваченном разговоре оккупант пожаловался на молниеносную работу ВСУ.

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