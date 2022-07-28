Чтобы похоронить всех убитых в Украине россиян, нужно 24 футбольных поля, - Минобороны
Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Минобороны напомнило, что с начала широкомасштабной войны России против Украины ВСУ уничтожили 40 000 российских кафиров.
"Чтобы их всех похоронить, нужен участок земли размером с 24 футбольных поля", – говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.
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