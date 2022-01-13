Чтобы показать серьезные намерения Запада, в переговорах с Россией первым вопросом должен быть "Северный поток-2", - Витренко

Об этом Витренко сказал в комментарии CNBC .

"Если кто-то хочет обсудить дальнейшие действия, если агрессия с российской стороны будет продолжаться, они (представители западных стран, – ред.) должны говорить о "Северном потоке-1". Поэтому я не говорю, что "Северный поток-2" – это единственное , что должно быть на повестке дня, но это должно быть первым лишь для того, чтобы показать, что Запад настроен серьезно", - сказал Витренко.

Глава Нафтогаза отметил, что на случай, когда Россия совершит новое вторжение в Украину, должны быть готовы новые санкции. В частности, свою твердую позицию президенту РФ Владимиру Путину следует показать из-за санкций против "Северного потока-2". Россия, по мнению Витренко, в переговорах понимает только сильную позицию. Именно поэтому этот вопрос нужно поднимать на продолжающихся переговорах.

"Очень трудно понять, как этот вопрос (газопровода - ред.) может пройти незамеченным или не иметь никаких последствий. Это то, что должно быть на первом месте. Нужно наложить санкции против "Северного потока-2", показав Путину твердую позицию" , – отметил Витренко.

Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.



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