"Чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению". Порошенко обеспечил связью вновь созданную бригаду ДШВ

Об этом сегодня, 5 февраля 2023 г., проинформировал официальный сайт "Европейской Солидарности".

"У нашей борьбы нет выходных. Прямо сейчас формируется новая бригада ДШВ. В ее руководстве и составе – мои побратимы и старые друзья. Это Вальтер Шеффер, с которым мы вместе в Черновцах сделали много полезных дел. И легендарный военный с позывным Батя . И я с радостью откликнулся закрыть их потребности прямо сейчас", - заявил Порошенко.

"Почему так срочно? Потому что бригада уже начала выходить на первые учения, а это значит, что им нужна связь. Срочно передаем им рации и "старлинки" - мы поставили себе задачу, чтобы они были в каждом действующем подразделении бригады", - отметил пятый президент.

"Я не раз говорил, что если бы не "старлинки" и вообще связь, мы бы эту войну проиграли. Рации будут установлены на командирские машины, так же и "старлинки" мы устанавливаем на авто, а дальше – уже работа", - сказал Вальтер Шеффер.

"На сегодняшний день это все, но только на сегодняшний день. ГО "Справа Громад" и Фонд Порошенко имеют много проектов - уникальных продуктов, которые делаем только мы. И на них также получили заказы от вновь созданной бригады ДШВ. Поэтому работаем дальше", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Мы уже договорились с руководством бригады о передаче техники и тентованных машин, потому что сейчас это то, чего вообще нет. Подумаем о штабных контейнерах. У нас сейчас есть очень удачный результат работы наших конструкторов - механическая мастерская. И банно-прачечный комплекс. Это то, что вообще кроме нас не производится и не поставляется", - подчеркнул Порошенко.

"Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее подготовить ВСУ к мощному февральско-мартовскому контрнаступлению. И сорвать планы наступления российской сволочи", - подытожил Петр Порошенко.

Справка

Перед этим Петр Порошенко вместе с волонтерами ГО "Справа Громад" подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF.

"Было принято решение о том, что на первом этапе мы беремся изготовить 30 таких эмтеошек для ДШУ, комплексное решение задачи для всего рода войск", – сообщил волонтер Юрий Бирюков.

Также артиллеристы 43-й бригады получили два танковых тягача Oshkosh.

Порошенко отмечает, что союзники тоже обещают нам тягачи, однако они еще в Украину не поступили.

"Они прибудут где-то в апреле - мае, скорее всего в конце марта. А наши Oshkosh - уже здесь, у наших артиллеристов, которые перевозят САУ и другую тяжелую технику. И я буду счастлив, если совсем скоро наши тягачи будут перевозить западные танки. Потому что именно для танков они были созданы.12-литровый двигатель, 8 мощных колес - Oshkosh сможет в любом месте пройти и доставить технику нашей арте, нашим "богам войны", которые будут бить точно в цель", - отмечает Порошенко.

Кроме того, на днях Петр Порошенко передал бойцам одного из батальонов ТрО ВСУ, который защищает подступы к Киеву, две зенитные установки ЗУ-23-2 на базе британских грузовиков DAF.

15 января Порошенко в Ривне передал бригаде Терробороны 5 грузовиков DAF, которые были переоборудованы под "антишахеды". Это общий проект, который в Ривне Фонд Порошенко и волонтеры ГО "Справа громад" реализуют с военными, местной властью и командой "Евросолидарности".